Компания Mercedes-AMG официально представила гиперкар Project One, который получил гибридную силовую установку с узлами и компонентами от автомобилей Формулы-1. Премьера модели прошла в рамках открывшегося в вторник, 12 сентября, автосалона во Франкфурте.





Модель оснастили силовым агрегатом, который состоит из 1,6-литрового турбированного двигателя V6, полученным Project One от болидов Формулы-1 заводской команды немецкого автопроизводителя. Отдача агрегата, который получил электрический двигатель, помогающий турбине, а также электромотор, соединенный с коленчатым валом, превышает 680 лошадиных сил.

Для того, чтобы обеспечить необходимый приток воздуха в двигателю, способному раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту, но ограниченному по этому показателю ради увеличения срока службы, на Project One установили большой воздухозаборник на крыше, а также два обтекателя NACA в капоте. Бензиновый мотор гиперкара располагается между осями, непосредственно за местом водителя и пассажира.

В Mercedes-AMG отметили, что двигатель Project One - самый термоэффективный из всех, что когда-либо устанавливались на серийные автомобили. По словам автопроизводителя, если у других агрегатов этот показатель составляет от 33 до 38 процентов, то у мотора гиперкара он превышает 40 процентов.

Еще два электрических двигателя, по 163 лошадиные силы каждый, подключены через редукторы к передним колесам. Благодаря этому Project One получил систему полного привода с возможность распределения тяги между передними колесами. На торможениях электрические двигатели передней оси переключаются на режим накопления энергии и передачи ее литий-ионным батареям. По расчетам Mercedes-AMG, до 80 процентов этой энергии может возвращаться в аккумуляторы.

Емкость батарей, от которых питаются электрические двигатели Mercedes-AMG Project One, автопроизводитель не уточнил. В компании отметили лишь, что ячейки аккумуляторов, их расположение и система охлаждения также были позаимствованы у автомобилей Формулы-1. Причем батареи могут работать отдельно от ДВС. То есть только на электрической тяге гиперкар может проехать 25 километров.

В состав силовой установки Mercedes-AMG Project One входит еще и роботизированная восьмидиапазонная коробка передач, которую автопроизводитель разработал с чистого листа. Полные динамические характеристики гиперкара пока не объявлены, но известно, что с места до 200 километров в час двухдверка разгоняется менее чем за шесть секунд, а ее максимальная скорость превышает 350 километров в час.

В основе Project One лежит карбоновый монокок. Спереди и сзади гиперкара установлена многорычажка с толкателями. Модель также получила кованные колесные диски с центральным креплением. Диаметр колес спереди составляет 19 дюймов, а сзади - 20 дюймов. Новинку укомплектовали еще и специально подготовленными для нее шинами Michelin Pilot Sport Cup 2.

В перечень оснащения Mercedes-AMG Project One вошли также полностью светодиодная оптика, керамические тормоза, активное заднее антикрыло и система динамической стабилизации с тремя режимами работы: она может быть полностью включена, частично отключена и полностью отключена.

В интерьере гиперкара установлены два кресал с возможность регулировки угла наклона спинки. Регулировки есть еще и у педального узла с рулевой колонкой. В салоне Project One есть два 10-дюймовых дисплея. Один из них представляет собой приборную панель, а второй - экран мультимедийной системы.

Модель укомплектовали еще и прямоугольным рулевым колесом, сделанным в стиле «баранок» машин Формулы-1. На руле располагаются регуляторы, которыми можно, например, изменить режим работы управляющей электроники, а в его верхней части находится светодиодный тахометр.

Презентацию модели на моторшоу во Франкфурте проводили глава концерна Daimler AG Дитер Цетше, а также пилот заводской команды Mercedes-AMG в Формуле-1, трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который помогал инженерам автопроизводителя в настройке модели.

Всего будет выпущено 275 таких машин. Стоимость каждой из них составит не менее 2,3 миллиона евро.