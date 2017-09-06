«Фольксвагены» подключат к «умному дому»

Концерн Volkswagen совместно с фирмой Deutsche Telecom разработал новую функцию для информационно-развлекательных систем - удаленное управление «умным домом». Демоверсию представили на выставке потребительской электроники IFA 2017 в Берлине.

На примере e-Golf компания продемонстрировала, как автомобиль может стать частью «интернета вещей». Функция работает при наличии Android-смартфона с поддержкой MirrorLink и специального приложения - Volkswagen Car-Net App Connect.

После настройки с центрального экрана мультимедийного комплекса появится возможность подключиться к системе управления «умным домом» SmartHome, разработанной Deutsche Telecom. Удаленно можно контролировать работу освещения, отопления, бытовой техники или охранной системы.

В компании утверждают, что функция уже сейчас может работать на любой модели Volkswagen, и уже с этого месяца она станет доступна для владельцев домов под управлением Magenta SmartHome. Это система управления «умным домом» от Deutsche Telekom, которая предоставляет единый интерфейс для мониторинга и настройки подключенных к ней электронных систем.