Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом

Компания Jaguar представила концепт интеллектуального руля c искусственным интеллектом, который можно снять и использовать как личного помощника. Его установят на еще не показанный концепт-кар Future-Type, созданный для демонстрации того, какими будут автономные транспортные средства после 2040 года.

Новинка называется Jaguar Sayer - в честь Малькольма Сайера, дизайнера, который работал над легендарными D-Type, E-Type и XJS. Руль будущего - это овал из полированного металла с двумя информационными дисплеями и голосовым управлением.

Искусственный интеллект руля записывает данные о распорядке дня владельца и напоминает, например, о предстоящей встрече. «Сайер» может предугадать, когда машине с автопилотом нужно подъехать к дому владельца или предложить водителю «драйверский» маршрут, на котором он захочет взять управление на себя.

Развитие каршеринговых сервисов в будущем позволит менять транспортное средство в зависимости от задачи - седан, спортивное купе или кроссовер. Sayer сможет взаимодействовать с любым из них. При подключении руля все сохраненные данные, например, положение кресел, настройки аудиосистемы, маршруты навигационной системы, будут сразу же применены к очередному автомобилю.

Jaguar Sayer представят на специальном мероприятии Jaguar-Land Rover Tech Fest, которое пройдет в Лондоне с 8 по 10 сентября.