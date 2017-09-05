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Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
17:36 04.09.2017 |
Компания Jaguar представила концепт интеллектуального руля c искусственным интеллектом, который можно снять и использовать как личного помощника. Его установят на еще не показанный концепт-кар Future-Type, созданный для демонстрации того, какими будут автономные транспортные средства после 2040 года.
Новинка называется Jaguar Sayer - в честь Малькольма Сайера, дизайнера, который работал над легендарными D-Type, E-Type и XJS. Руль будущего - это овал из полированного металла с двумя информационными дисплеями и голосовым управлением.
Искусственный интеллект руля записывает данные о распорядке дня владельца и напоминает, например, о предстоящей встрече. «Сайер» может предугадать, когда машине с автопилотом нужно подъехать к дому владельца или предложить водителю «драйверский» маршрут, на котором он захочет взять управление на себя.
Развитие каршеринговых сервисов в будущем позволит менять транспортное средство в зависимости от задачи - седан, спортивное купе или кроссовер. Sayer сможет взаимодействовать с любым из них. При подключении руля все сохраненные данные, например, положение кресел, настройки аудиосистемы, маршруты навигационной системы, будут сразу же применены к очередному автомобилю.
Jaguar Sayer представят на специальном мероприятии Jaguar-Land Rover Tech Fest, которое пройдет в Лондоне с 8 по 10 сентября.
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