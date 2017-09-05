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Toyota запатентовала мотор с изменяемой степенью сжатия
10:06 04.09.2017 |
Компания Toyota зарегистрировала в американском патентном ведомстве свой вариант двигателя с изменяемой степенью сжатия. Японский производитель предложил ставить в моторы шатуны с изменяемой длиной.
Суть идеи «Тойоты» заключается в следующем: вместо поршневого пальца в верхней головке шатуна предлагается использовать эксцентрик. Для того чтобы повернуть этот механизм внутри шатуна нужны два небольших гидравлических цилиндра с поршнями, чье положение меняется давлением масла. При высоком давлении эксцентриковый механизм меняет положение, регулируя расстояние от шатунной шейки коленвала до поршня. При увеличении расстояния растет степень сжатия. Или же наоборот.
Ранее мотор с изменяемой степенью сжатия представила компания Infiniti. Степень сжатия может варьироваться в пределах от 8:1 до 14:1. За работу механизма отвечает система из рычагов и коромысел, находящаяся между колевалом и шатунами. Наклон этой системы меняет и степень сжатия.
Такой двигатель Infiniti дебютирует на кроссовере QX50 следующего поколения. Когда запатентованный мотор с изменяемой степенью сжатия появится на «Тойотах», пока не сообщается.
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