Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире

Немецкое ателье Brabus представило свой новый проект - 900-сильный открытый Mercedes-Benz S-Class, который в компании называют самым быстрым и мощным кабриолетом в мире. Публичный дебют автомобиля состоится в середине сентября на моторшоу во Франкфурте.

Новинка, построенная на базе «Мерседеса» S 65, оснащена двенадцатицилиндровым битурбо мотором, объем которого был увеличен с 6,0 до 6,3 литра.

Автомобиль получил новые системы впуска и выпуска, модифицированную семиступенчатую автоматическую коробку передач и фирменный «брабусовский» задний дифференциал повышенного трения с 40-процентной блокировкой





Мощность агрегата возросла на 270 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достиг 1500 Нм. Однако он был принудительно ограничен электроникой на 1200 Нм.

С нуля до ста километров в час заднеприводный кабриолет ускоряется за 3,9 секунды - на две десятых секунды быстрее стандартного Mercedes-AMG S 65 Cabriolet. Максимальная скорость - 350 километров в час.

Также у кабриолета появилась активная выпускная система, громкость которой меняется кнопкой на руле, дополнительные карбоновые элементы обвеса кузова, перенастроенная подвеска, 21-дюймовые диски с шинами размерности 255/35 спереди и 295/30 сзади.

«Брабус» предлагает купить как уже готовые 900-сильный автомобили, так и переделать уже существующие клиентские S 65. Цены на доработку не объявлены.