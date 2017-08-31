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Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
12:52 31.08.2017 |
Компания Smart подготовила ко Франкфуртскому автосалону концепт-кар Vision EQ Fortwo. У прототипа, названного производителем «городским автомобилем будущего», нет руля и педалей, а спереди установлен экран, на который выводятся различные сообщения.
Новинка - это видение компании того, какими будут автомобили будущего. Они получат систему автономного управления так называемого «пятого уровня», которые, согласно классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), могут передвигаться полностью самостоятельно и вообще не требуют вмешательства человека в управление. Поэтому в машине не установлено никаких физических органов управления. В машине все настраивается с помощью смартфона или голосовых команд.
Габаритная длина Vision EQ Fortwo составляет 2699 миллиметров, ширина - 1720 миллиметров, а высота - 1535 миллиметров. Прототип при той же длине получился на 50 миллиметров шире и на 25 миллиметров ниже нынешнего серийного Fortwo третьего поколения.
Компакт-кар оснащен электромотором на задней оси и литий-ионной батареей емкостью 30 киловатт-часов, которой хватит, чтобы проехать без подзарядки около 300 километров. При низком заряде аккумуляторов машина сама отправится на «заправочную» станцию, где подзарядка тоже будет выполнена в автономном режиме и без проводов с помощью индукционной системы.
В «Смарте» предполагают, что ситикары будущего будут задействованы в развитой системе каршеринга, когда машину для аренды не нужно искать или долго к ней идти. В будущем, как надеются в компании, автомобиль сам приедет к «заказчику», а для того чтобы он смог легко определить «свою» машину, спереди установлен экран, на котором будут выводиться приветствия с его именем.
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