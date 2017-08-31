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Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида
11:08 31.08.2017 |
Компания Nissan представила новую технологию для салонного зеркала заднего вида, которая позволяет видеть «сквозь» головы высоких пассажиров и лежащие сзади крупногабаритные грузы. Новинка получила название Intelligent Rear View Mirror (I-RVM). Впервые она появится на внедорожнике Armada (на некоторых рынках продается под названием Patrol).
Новинка представляет собой жидкокристаллический экран, вмонтированный непосредственно в зеркало заднего вида. Если обзору назад мешают люди или лежащие сзади предметы, водитель при помощи тумблера в нижней части корпуса зеркала может активировать экран и получать изображение с камеры, установленной под стеклом пятой двери.
Такое расположение для камеры было выбрано неслучайно: в этом случае обзору ничего не препятствует, так как камера находится в зоне, очищаемой дворником. Причем у камеры не широкий, а узкий угол обзора, так как у экрана в зеркале редкие пропорции 4:1. В Nissan заявили, что изображение с камеры с широким углом было бы не такого хорошего качества.
Ранее компания Nissan представила систему RDA. Она может напомнить водителям о том, что они положили что-то на заднее сиденье и забыли это там после выхода из машины. Функция дебютировала вместе с кроссовером Pathfinder.
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