Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin намерен активно развивать направление гибридных и полностью электрических машин. Об этом сообщил глава компании Энди Палмер (Andy Palmer) в интервью Financial Times.

По словам господина Палмера, к середине следующего десятилетия весь модельный ряд Aston Martin будет переведён на гибридные силовые установки. А к 2030 году каждый четвёртый продаваемый компанией автомобиль будет иметь полностью электрический привод.

Нужно отметить, что первым полностью электрическим суперкаром Aston Martin станет четырёхместная модель RapidE. Эта машина увидит свет уже в 2019 году. Правда, она выйдет ограниченной серией в количестве 115 экземпляров.

Отмечается также, что в разработке находится гиперкар Valkyrie с гибридным силовым агрегатом.

Энди Палмер заявил, что электрическую платформу Aston Martin намерена создавать собственными силами, а не заимствовать её у технологического партнёра в лице Mercedes-Benz.

Исследование Bloomberg New Energy Finance говорит о том, что к середине следующего десятилетия ввиду снижения стоимости батарей купить электромобиль в США и Европе станет гораздо легче. На данный момент на аккумуляторы приходится приблизительно половина стоимости электротранспорта. А с 2016 по 2030 год батареи подешевеют примерно на 77 %.