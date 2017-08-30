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Электромобили Audi получат панорамную крышу с солнечными батареями
07:44 28.08.2017 |
Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen Group, сообщила о намерении оснащать свои будущие электрические автомобили панорамной крышей с массивом солнечных батарей.
Проект реализуется совместно с фирмой Alta Devices, подразделением китайского специалиста по солнечным батареям Hanergy. Речь идёт об интеграции в структуру панорамной крыши тонкоплёночных солнечных элементов.
По задумке Audi, генерируемая энергия сможет использоваться для питания климатической системы или подогрева сидений. В дальнейшем солнечные батареи смогут также подзаряжать тяговый аккумулятор.
Отмечается, что тонкоплёночные солнечные элементы обладают гибкостью и не боятся высоких температур. Их эффективность превышает 25 %; кроме того, они хорошо работают при слабом освещении.
Первый прототип автомобиля с панорамной крышей, оснащённой солнечными батареями, планируется создать до конца текущего года. В перспективе, как ожидается, солнечные элементы будут занимать практически всю площадь крыши электрических автомобилей Audi.
Добавим, что в 2018 году на заводе Audi в Брюсселе (Бельгия) будет налажено производство электрического кроссовера Audi e-tron. Позднее, в 2019 году, на этом же предприятии планируется организовать серийный выпуск электрического автомобиля Audi e-tron Sportback - гибрида хетчбэка и купеобразного кроссовера. Утверждается, что на одной подзарядке этот электрокар способен преодолеть расстояние до 500 км. В течение ближайших лет Audi рассчитывает вывести на рынок не менее пяти полностью электрических автомобилей.
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