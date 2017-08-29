Двухэтажный дом на колесах VW: раздвижная душевая, две спальни и кухня

Компания Volkswagen представила новую модель под названием T-Roc, которая займет в линейке место на ступеньку ниже «Тигуана». Это самый компактный и доступный вседорожник марки, который на рынке Германии будет стоить в районе 20 тысяч евро, а также первый автомобиль производителя с двухцветной окраской кузова.





Габаритная длина новинки составляет 4234 миллиметра, ширина - 1819 миллиметров, высота - 1573 миллиметра, а размер колесной базы равен 2603 миллиметрам. Таким образом, «Ти-Рок» получился на 252 миллиметра короче, на 20 миллиметров уже и на 100 миллиметров ниже «Тигуана». Колесная база кроссовера на 74 миллиметра меньше, чем у старшей модели.

Volkswagen T-Roc построен на модульном шасси MQB, которое уже используется на «Ибице» и «Поло». Кроссовер будет доступен в двух модификациях - Style и Sport. В первом случае двухцветная окраска доступна «в базе», а во втором за нее придется доплатить, при этом у для «стильного» «Ти-Рока», в отличие от «спортивного», нельзя будет заказать спорт-пакет R-Line с более агрессивным обвесом кузова.





Внешне «спортивный» кроссовер можно будет отличить по «затемненным» фонарям, тонированным задним стеклам и красным суппортам тормозов. Кроме того, у этой версии будет красная атмосферная подсветка салона (у Style - белая), 17-дюймовые диски, которые доступны в одном из двух цветов (у Style - диски такой же размерности, другого дизайна и четыре возможных цвета) и спортивные кресла. Специально для Sport доступен и специальный «глубокий черный» цвет окраски кузова.

Всего доступно 10 цветов для кузова, но крышу (вместе с передними стойками и «ножками» зеркал) можно покрасить только в черный, белый или коричневый металлик. Вставки на дверях, переднюю панель, центральную консоль и тоннель можно заказать в коричневом, синем, оранжевом и желтом цвете («в базе» - черная и серая гамма в зависимости от версии).

Всего для «Ти-Рока» доступно шесть моторов. Бензиновая линейка включает 115-сильный литровый агрегат (только «механика» и передний привод), 1,5-литровый мотор мощностью 150 сил (в версиях с МКП, моно- или полным приводом, «роботом») и 190-сильный двухлитровый двигатель (только DSG и полный привод).

Базовый дизель - это 115-сильный мотор 1.6, 150- и 190-сильные двигатели 2.0. У полного привода есть четыре режима работы: «Street», «Snow», «Offroad» и «Offroad Individual», в котором можно самостоятельно менять настройки работы трансмиссии. Как обычно для моделей группы VW, есть и система выбора режимов работы управляющей электроники.

В оснащение кроссовера войдут светодиодные фары, 11,7-дюймовая электронная приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, адаптивный круиз, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, 300-ваттная аудиосистема с восьмиканальным усилителем, настроенная компанией Beats.

Публичный дебют T-Roc состоится на сентябрьском моторшоу во Франкфурте. Первые заказчики получат свои машины до конца года.