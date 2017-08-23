Volkswagen решился на выпуск электровэна в духе классического Microbus

Компания Volkswagen объявила о разработке серийной версии электрического концепта I.D. Buzz. Минивэн с элементами дизайна в духе классической модели Microbus выйдет на рынок в 2022 году.





В VW подчеркнули, что товарный вариант тоже будет полностью электрическим и сохранит расположенные под полом батареи. Это позволит добиться максимально просторного салона.

Дополнительных технических подробностей пока нет. Концепт, показанный в начале 2017 года, получил два электромотора на 369 лошадиных сил (привод - полный) и батареи емкостью 111 киловатт-часов. Заявленный запас хода достигает 600 километров.

Как и для прототипа, основой для новинки послужит модульная платформа MEB (на ней же построен концептуальный хэтчбек I.D.). Помимо пассажирской версии, VW выпустит коммерческий вариант Cargo.

Минивэн будет оснащен системами автономного управления третьего уровня. Согласно классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), в таких автомобилях водитель может не контролировать управление на дорогах с «предсказуемым» движением (например, на шоссе), но быть готовым взять управление.

Решение компании было продиктовано положительной реакцией публики на концепт I.D. Buzz. Немецкая марка получила множество сообщений от клиентов с просьбой выпустить серийный вэн.