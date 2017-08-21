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Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге
12:10 21.08.2017 |
Компания Mercedes-Benz представила открытую версию прошлогоднего прототипа Vision Mercedes-Maybach 6, которая получила название Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Первый показ концепт-кара, длина которого составляет 5,7 метра, состоялся на американском конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance.
От прошлогоднего прототипа новинка отличается не только наличием съемного матерчатого верха бежевого цвета, но также другим цветом кузова (концепт-кар 2016 года был выкрашен в красный цвет) и новыми колесными дисками диаметром 24 дюйма.
Интерьер, в отделке которого использовались, например, кожа и розовое золото, остался без изменений по сравнению с концептом 2016 года. Новый прототип также сохранил два проекционных дисплея, данные с которых показываются по всей ширине лобового стекла.
В движение Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet приводится при помощи четырех электрических двигателей, суммарная мощность которых составляет 750 лошадиных сил. Они питаются от плоского блока батарей, спрятанного в нижней части двухдверки. С места до ста километров в час концепт-кар разгоняется менее чем за четыре секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 250 километрах в час.
Максимальный запас хода Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet составляет 500 километров. При использовании специальной станции быстрой зарядки запас хода на 100 километров можно увеличить всего за пять минут.
Никаких данных о возможности создания серийной версии нового прототипа в Mercedes-Benz не привели. При этом в линейке Mercedes-Maybach уже есть кабриолет - S 650 Cabriolet, построенный на базе двухдверного S-класса без крыши. Тираж модели составит 300 экземпляров. Каждый из них стоит 300 000 евро.
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