Финансовые новости
- |
- 18.08.17
- |
- 20:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Компания BMW раскрыла близкий к серийному новый родстер Z4
14:04 18.08.2017 |
Компания BMW официально представила прототип родстера Z4 нового поколения, который будет запущен в серию в следующем году. Дебют концепт-кара состоялся на американском конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance.
«BMW Concept Z4 демонстрирует новую стилистику внешности автомобилей нашей компании - в любом ракурсе и в любой детали», - заявил шеф-дизайнер группы BMW Адриан ван Хойдонк. По его словам, этот автомобиль «очень близок» к тому, как будет выглядеть серийный родстер.
Новый Z4 немецкий производитель разрабатывает совместно к «Тойотой», которая свой вариант этого родстера станет продавать под возрожденным именем Supra. Для Z4 силовые установки и электроника будет подготовлены в BMW, а ряд компонентов шасси, подвески и тормозной системы машина разделит с будущим спорткаром Toyota.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
|Кабмин снизил на 25% нормы потребления газа без счетчиков
|Без стены в мозгах. Почему ФСБ удается пачками штамповать украинских диверсантов
|Выжженная земля. Поможет ли "гибридам" новая тактика под Мариуполем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции
|Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя
По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.
|Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant
|Компания BMW раскрыла близкий к серийному новый родстер Z4
|Китайский хайтек догнал и перегнал американский
|Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза
Это интересно
|Как инфошум глушит нашу продуктивность
|Microsoft обучает дроны принимать решения на лету
|Анонсирован самый мощный и дорогой смартфон Nokia
|Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером
|Компании США возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы
|Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии