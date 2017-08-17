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Toyota придумала прозрачные передние стойки
13:34 17.08.2017 |
Компания Toyota придумала способ, как сделать передние стойки прозрачными, убрав для водителя «мертвые зоны» спереди. Патент на изобретение подало североамериканское подразделение производителя.
В отличие от другие подобных технологий, «Тойота» решила использовать вместо дорогостоящих камер сложную систему полупрозрачных зеркал. Они будут «проецировать» то, что скрыто от водителя передней стойкой, на саму стойку в салоне, покрытую специальным отражающим светонепроницаемым материалом.
В 2014 году свою идею прозрачных стоек и капота предложила группа Jaguar Land Rover. В стойки встроены экраны, на которые передается изображение с камер, а картинка того, что скрыто капотом, передается на большой проекционный дисплей в салоне.
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