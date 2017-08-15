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В Infiniti сделали электрический прототип в стиле гоночных машин 1940-х
16:39 14.08.2017 |
Компания Infiniti официально представила в рамках американского конкурса элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance концепт-кар Prototype 9. Машина посвящена гоночным автомобилям 1940-х, хотя самая компания была образована лишь в 1989 году.
Автором проекта является Альфонсо Албаиса, который прежде возглавлял дизайнерское подразделение Infiniti, а теперь является вице-президентом по глобальному дизайну Nissan. Вместе с ним разработкой внешнего вида автомобиля занимались другие дизайнеры премиальной марки.
В основе Infiniti Prototype 9 лежит стальная рама лестничного типа, на которую установлены стальные кузовные элементы. В движение заднеприводный прототип приводится при помощи электрического двигателя, отдача которого составляет 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Как сообщалось ранее, у Nissan Leaf следующего поколения будет мотор той же мощности.
С места до ста километров в час 890-килограммовый прототип разгоняется за 5,5 секунды, а его максимальная скорость равна 170 километрам в час. В гоночных условиях заряда аккумуляторов концепт-кара должно хватить на 20 минут.
Габаритная длина Infiniti Prototype 9 составляет 4330 миллиметров, ширина - 1820 миллиметров, а высота - 910 миллиметров. Колесная база концепт-кара равна 2700 миллиметрам. Прототип на 470 миллиметров короче и на 545 миллиметров ниже седана Infiniti Q50. Разница в расстоянии между осями составляет 150 миллиметров в пользу серийной модели. При этом ширина у Q50 и Prototype 9 одинаковая.
Концепт-кар Infiniti - одноместный. Прототип укомплектовали рулем с фиксированной ступицей. В ней располагаются приборы.
В Infiniti объяснили и название концепт-кара. В японском языке цифра «9» произносится, как Kyuu, что созвучно с произношением буквы Q в английском языке. Именно она используется в названиях всех моделей японской марки.
О возможности запуска Infiniti Prototype 9 в серию ничего не сообщается.
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