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Toyota придумала коробку передач, которая и не «механика», и не «автомат»
14:18 08.08.2017 |
Компания Toyota придумала новый тип коробки передач, совмещающий в себе особенности механической и автоматической трансмиссий. Агрегат требует ручного переключения передач, однако не позволяет ошибиться с их выбором. Соответствующий документ опубликован на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Одной из ключевых особенностей такой коробки передач стала способность самостоятельно переключаться в «нейтраль» - точнее, агрегат может сам размыкать сцепление. Это предусмотрено для движения накатом и должно положительно сказаться на расходе топлива.
Вместе с тем электроника трансмиссии не даст ошибиться с выбором передачи - водитель не сможет включить передачи, которые не соответствуют текущей скорости или оборотам двигателя. Такое решение, предположительно, убережет технику от лишнего износа и одновременно создаст более комфортные условия для начинающих водителей.
Планирует ли «Тойота» серийный выпуск подобной коробки передач и на какой модели она могла бы появиться - не сообщается.
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