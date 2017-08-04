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В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
14:30 04.08.2017 |
Электрический автомобиль Tesla Model 3, поставки которого начались в конце июля, как выясняется, оборудован специальной камерой для наблюдения за водителем.
Модуль «секретной» камеры встроен в блок над салонным зеркалом заднего вида. Любопытно, что сама Tesla в ходе презентации электрокара ничего не говорила об этой особенности машины. Камеру же обнаружили тестеры и первые владельцы Model 3.
Как сообщает Elektrek, камера предназначена для слежения за автомобилистом при движении на автопилоте. Анализируя положение головы, выражение лица и действия водителя, система сможет сделать вывод о его вовлеченности в процесс управления. Если окажется, что автомобилист надолго отвлёкся или вообще не следит за дорогой, автопилот сможет сделать предупреждение или, в случае крайней необходимости, предпринять меры по остановке машины.
Более того, сообщается, что камера способна контролировать весь салон Model 3. Это позволит обеспечить необходимую безопасность в рамках сервиса Tesla Network для каршеринга (краткосрочной аренды) и подвоза попутчиков.
Отмечается, что в настоящее время обнаруженная салонная камера неактивна. Её планируется задействовать в будущем, после выпуска обновлений бортового программного обеспечения.
Добавим, что сейчас Tesla получает в среднем более 1800 заказов на Model 3 в день. К концу нынешнего года объём производства этих электрокаров планируется довести до 5000 единиц в неделю. В 2018 году компания будет выпускать по 10 000 автомобилей в неделю.
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