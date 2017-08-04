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Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
14:11 04.08.2017 |
Компании Toyota и Mazda подписали соглашение о создании альянса, договорившись о создании совместного предприятия в США и разработке электромобилей. Производители обменяются пакетами акций суммарной стоимостью 50 миллиардов иен (454 миллиона долларов), при этом «Тойота» получит 5,05 процента новых выпущенных акций «Мазды», а Mazda достанутся только 0,25 процента ценных бумаг.
Новым предприятием Mazda и Toyota будут владеть в равных долях. Его мощность достигнет 300 000 автомобилей в год, а конвейер запустят в 2021 году. Инвестиции в завод составят 1,6 миллиарда долларов США. На этой площадке планируется собирать седаны Toyota Corolla и кроссоверы Mazda. При этом раньше выпускать «Короллу» планировали в Мексике, однако теперь туда решили перенести производство модели Tacoma.
Детальной информации о будущих совместных электрокарах пока нет (ранее сообщалось лишь о том, что у «Мазды» модель на электротяге появится к 2019 году). Помимо электромобилей, альянс будет работать над новыми мультимедийными системами, технологиями «общения» машин друг с другом и объектами инфраструктуры.
Кроме того, Toyota и Mazda продолжат сотрудничество в области бедж-инжиниринга. На данный момент «Тойота» уже выпускает седан Yaris iA, который на самом деле представляет собой перелицованный вариант Mazda2.
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