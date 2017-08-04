Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара

Индийский производитель Tata отказался от выпуска среднемоторного спорткара, который планировалось продавать под суббрендом Tamo. Причиной этому стало сокращение расходов компании, сообщает издание Autocar.

Премьера Tamo Racemo состоялась в марте этого года на моторшоу в Женеве. Автомобиль, разработанный создателем Lamborghini Diablo и Countach Марчелло Гандини, получил 190-сильный трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 литра и шестиступенчатую роботизированную коробку передач. Разгон с нуля до «сотни» у такой машины занимает шесть секунд.





Первоначально «Тата» планировала выпускать по 250 спорткаров в год. Стоимость модели должна была составить 2,5 миллиона рупий.

Помимо спорткара, который должен был появиться в продаже в этом году, под маркой Tamo в компании рассчитывали выпускать компактный городской автомобиль и электрический кроссовер. На данный момент разработка всех этих машин отложена на неопределенный срок.