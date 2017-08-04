Финансовые новости
- |
- 04.08.17
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
12:06 04.08.2017 |
Индийский производитель Tata отказался от выпуска среднемоторного спорткара, который планировалось продавать под суббрендом Tamo. Причиной этому стало сокращение расходов компании, сообщает издание Autocar.
Премьера Tamo Racemo состоялась в марте этого года на моторшоу в Женеве. Автомобиль, разработанный создателем Lamborghini Diablo и Countach Марчелло Гандини, получил 190-сильный трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 литра и шестиступенчатую роботизированную коробку передач. Разгон с нуля до «сотни» у такой машины занимает шесть секунд.
Первоначально «Тата» планировала выпускать по 250 спорткаров в год. Стоимость модели должна была составить 2,5 миллиона рупий.Помимо спорткара, который должен был появиться в продаже в этом году, под маркой Tamo в компании рассчитывали выпускать компактный городской автомобиль и электрический кроссовер. На данный момент разработка всех этих машин отложена на неопределенный срок.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Петушиные бои. Как Вересень внедряет в Украине кремлевский телеформат
|Как Украина сделает каждого "кримнашиста" преступником
|Игорь Яковенко: Россию будут душить санкциями, пока она не вернет Крым
|Почему госкомпании остаются без топ-менеджеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
|Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
|Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
Это интересно
|PayPal запустил платежи в Skype
|Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
|Новая профессия – популяризатор науки
|Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов
|Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя
|Nissan напомнит забывчивым водителям о вещах и людях на заднем сиденье
|Hyperloop One разогнали до 308 км/ч