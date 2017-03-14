Создатель Lamborghini Diablo и Countach Марчелло Гандини разработал для индийской компании Tata концептуальный среднемоторный спорткар Racemo, который будет выпускаться под суббрендом Tamo. Дебют прототипа состоялся на автосалоне в Женеве.

Спереди и сзади у двухместного спорткара установлена подвеска на двойных поперечных рычагах. Габаритная длина Racemo составляет 3835 миллиметров, ширина - 1810 миллиметров, а высота - 1208 миллиметров. Колесная база концепт-кара равна 2430 миллиметрам.

В движение Tamo Racemo приводится при помощи 1,2-литрового трехцилиндрового трубомотора, отдача которого составляет 190 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

С места до ста километров в час индийский спорткар разгоняется примерно за шесть секунд. Максимальная скорость концепт-кара не называется.





Одной из уникальных особенностей Tamo Racemo стала трехсоставная цифровая приборная панель. Ее разработкой индийский автопроизводитель занимался совместно с компанией Microsoft.

Помимо этого, спорткар оснастили рулем, сделанным в стилистике «баранок» гоночных автомобилей. Кнопки указателей поворотов, дворников, запуска двигателя, а также включения дальнего света и клаксона располагаются на ступице и спицах руля.





Когда появится серийная версия Tamo Racemo, не уточняется. Ранее сообщалось о том, что в Tata хотят выпустить по 250 среднемоторных спорткаров каждый год. Стоимость каждого из них составит примерно 2,5 миллиона рупий ($37500).