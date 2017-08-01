Громкость выхлопа Ford Mustang GT уменьшили до уровня посудомойки

Компания Ford рассказала о еще одной новой функции обновленного купе Mustang GT, которую в компании назвали Good Neighbor Mode («режим хорошего соседа»). С ее помощью звук выхлопа двухдверки можно будет сделать тише.

Режим тихого выхлопа (Quiet Exhaust) активируется через меню бортового компьютера. Там же звук можно сделать громче, выбрав спортивный или трековый режим. Помимо этого, низкую громкость звука можно будет запланировать на определенное время, например, на утро, чтобы при запуске двигателя соседи не слышали его.





В Ford отметили, что при активации Quiet Exhaust громкость звука выхлопа «Мустанга» уменьшится на 10 децибел - до 72 децибел, что соответствует уровню шума, который производит работающая посудомоечная машина.

Ранее сообщалось о том, что обновленное купе получило новый режим работы управляющей электроники, который называется Drag-Strip. Он позволяет добиться лучшего времен и при разгоне с места с 96 километров в час. Автопроизводитель отметил, что с помощью Drag-Strip дувхдверка сможет разогнаться до заявленной скорости менее чем за четыре секунды, что превосходит время Porsche 911 Carrera.

Компания Ford представила обновленный «Мустанг» в январе. Модель получила немного измененную внешность, а также десятидиапазонную автоматическую коробку передач.