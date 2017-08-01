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Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
12:45 01.08.2017 |
Компания Mercedes-Benz прекратит производство электрической версии компактвэна B-класса в третьем квартале текущего года. Об этом со ссылкой на официального представителя концерна Daimler в США Роба Морана сообщает Automotive News.
Никакой информации о возможном преемнике электрокара пока нет. Производственную линию, на которой выпускают эту версию B-класса в немецком Раштатте, переделают под сборку компактных моделей Mercedes-Benz. Их выпуск на это конвейере начнется в 2018 году.
Модификации Mercedes-Benz B-класса с бензиновыми и дизельными двигателями будут продаваться, как и раньше, а новые электромобили немецкого автопроизводителя будут выпускаться под брендом EQ.
В Automotive News отметили также, что с декабря 2013 года по настоящее время «Мерседес» продал в США лишь 3651 электрический B-класс.
Компактвэн на электрической тяге компания Mercedes-Benz представила в 2013 году. Модель укомплектовали 136-сильным двигателем, разработанным совместно с Tesla. Запасах хода B-класса без ДВС составляет 200 километров.
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