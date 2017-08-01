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Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
19:34 31.07.2017 |
Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen Group, намерена существенно сократить текущие затраты для ускорения разработки и вывода на рынок электрических автомобилей.
Как сообщает Reuters, будут урезаны некоторые исследовательские программы и разработки. Ожидается, что это позволит до 2022 года сэкономить до 10 млрд евро, или приблизительно 12 млрд долларов США.
Средства будут направлены на создание электрических транспортных средств. В частности, говорится о том, что Audi будет участвовать в разработке новой платформы для электрокаров, которую возьмут на вооружение другие бренды в составе Volkswagen Group, в том числе Porsche.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на заводе Audi в Брюсселе (Бельгия) будет налажено производство электрического кроссовера Audi e-tron. Позднее, в 2019 году, на этом же предприятии планируется организовать серийный выпуск электрического автомобиля Audi e-tron Sportback - гибрида хетчбэка и купеобразного кроссовера. Утверждается, что на одной подзарядке этот электрокар способен преодолеть расстояние до 500 км.
В целом, как сообщает Reuters, Audi рассчитывает в течение ближайших лет вывести на рынок не менее пяти полностью электрических автомобилей.
По итогам текущего года Audi планирует несколько превзойти показатели продаж автомобилей по сравнению с предшествующим годом (за 2016-й было реализовано 1 867 738 машин). Выручка также должна несколько превысить прошлогодний результат в 59,3 млрд евро. По операционной рентабельности продаж (5,1 % по итогам 2016 года) Audi планирует вновь оказаться в стратегическом коридоре 8-10 %. Из-за расходов, связанных с занижением уровня выбросов, а также с проблемными подушками безопасности Takata, в 2016 году операционная прибыль компании снизилась на 1,8 млрд евро, операционная рентабельность продаж при этом сократилась на 3,1 %.
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