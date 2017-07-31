Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут

Компания Ford запустит в Нью-Йорке сервис маршрутного такси под названием Chariot, место в котором можно будет забронировать с помощью мобильного приложения. В настоящее время подобное такси уже работает в Сан-Франциско, Остине и Сиэтле.

Маршрутки «Форда» построены на базе модели Transit. Они будут работать на Манхэттене и в Бруклине, обслуживая наиболее труднодоступные участки районов, расположенные вдали от существующих транспортных узлов. Стоимость поездки фиксированная - четыре доллара. Утром, в часы пик, Chariot довезут людей до работы, а вечером - домой.

Сервис работает следующим образом: пассажиру с помощью приложения на смартфоне нужно выбрать нужный маршрут, забронировать место в автомобиле и прийти на остановку Chariot.

Впоследствии пассажиры смогут сами создавать новые маршруты для такси с помощью краудсорсинга. Например, жители других районов Нью-Йорка, которые хотят, чтобы новый сервис появился и у них, должны будут поделиться в соцсетях своей идеей со всеми, кто также может ею заинтересоваться. Как только новый маршрут наберет 50 голосов, на него сразу же выйдет необходимое количество Ford Transit.

Как прогнозирует Ford, сервис Chariot улучшит доступность общественного транспорта для жителей города. По данным Центра Фурмана при Университете Нью-Йорка, 94 процента всех объектов жилой недвижимости на Манхэттене расположены в пределах 800 метров от станций метро, в то время как в Куинсе этот показатель достигает 54 процентов.

В Сан-Франциско сервис Chariot обслуживает 12 районов, и 20 процентов пассажиров используют маршрутки, чтобы добраться до станций пригородных и высокоскоростных поездов, а также до паромных переправ. Кроме того, в «Форде» утверждают, что подобные маршрутки стимулируют людей отказываться от личных автомобилей. Согласно исследованию компании, каждый автобус Chariot «убирает» с дороги 10 легковых автомобилей.