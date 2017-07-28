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В Германии запретили дизельные Porsche Cayenne
10:19 28.07.2017 |
В Германии запретили ставить на учет вседорожники Porsche Cayenne, оснащенные трехлитровыми дизельными двигателями. Как сообщает Bloomberg, власти обвинили производителя в использовании специального программного обеспечения, занижающего уровень вредных выбросов.
«Этот автомобиль все еще производится, - заявил министр транспорта Германии Александр Добриндт. - Тем нем менее, мы устанавливаем запрет на регистрацию этих машин».
Запрет будет действовать до тех пор, пока Porsche не выпустит обновление программного обеспечения двигателей, которое должно быть одобрено Федеральным агентством автомобильного транспорта (KBA). Кроме того, от производителя потребовали отозвать в Европе 22 тысячи «Кайеннов» (из них около 7,5 тысяч в Германии), которые оснащены трехлитровыми дизелями, и «перепрошить» их моторы.
В этих агрегатах нашли такую же систему, которая привела к «дизельному скандалу» концерна Volkswagen, затронувшему около 11 миллионов машин по всему миру. Автомобили производителя были оснащены обманным ПО, занижающим уровень выброса вредных веществ во время измерений на стендах. В США на устранение последствий «дизельгейта» Volkswagen потратит около 25 миллиардов долларов.
Ранее о добровольных отзывах 850 тысяч и 3 миллионов автомобилей объявили Audi и Mercedes-Benz соответственно. Производители хотят обновить программное обеспечение моторов, которое позволит «легально» снизить выбросы вредных веществ.
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