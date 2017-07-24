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Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
10:40 24.07.2017 |
Компания Ford выяснила, что китайцам не нравится запах нового автомобиля. Как сообщает Reuters, к таким выводам пришли в исследовательском центре производителя в Нанкине, куда была наняты 18 экспертов по запахам, так называемые «золотые носы».
«В Северной Америке людям нравится запах нового автомобиля. Они даже покупают спрей с таким запахом для своей старой машины. Но в Китае все наоборот», - заявил Энди Пан, начальник отдела контроля за используемыми материалами на заводе Ford.
Согласно исследованию J.D. Power, неприятный запах в салоне автомобиля - самый главный фактор, отталкивающий китайцев от покупки машины, опережающий по значению даже проблемы с мотором и топливную экономичность. Водители в КНР считают, что если в автомобили чем-то пахнет, то это может повредить их здоровью.
В «Форде» эксперты по запахам сейчас проводят около 300 тестов в год. Они должны «обнюхать» каждый элемент отделки, от ковриков до рулевого колеса, и оценить их от «не ощутимого» до «крайне неприятного». Так, например, эксперты сравнивают запах некоторых деталей со «жженой резиной», «испорченным мясом» или «грязными носками». Такие детали отправляются обратно поставщикам.
Одним из способов для того, чтобы в машине было меньше запахов, на конвейере Ford в Китае стали устанавливать кресла в специальных перфорированных тряпичных мешках, позволяющих материалу «дышать». Для сравнения, в США сиденья на заводе обернуты в непроницаемую пленку, так как американцы меньше обеспокоены наличием химических запахов в салоне.
В «Форде» надеются, что новый подход к подготовке машин для китайского рынка поможет продажам, которые упали за этот год на семь процентов.
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