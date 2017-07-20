Власти США устно одобрили строительство Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном - Илон Маск

Власти США устно одобрили строительство подземной вакуумной транспортной системы Hyperloop по маршруту от Нью-Йорка до Вашингтона через Филадельфию и Балтимор, написал в Twitter предприниматель Илон Маск.

Он не уточнил, идет ли речь о федеральных ведомствах или органах на уровне отдельных штатов или городов. Сроки реализации проекта также неизвестны.

По его словам, поездка из Нью-Йорка в столицу США, в которой вакуумный поезд будет перемещаться внутри закрытой трубы, займет всего 29 минут. В настоящее время пассажирский поезд Amtrak перемещается между этими двумя городами за 3 часа 20 минут.

И.Маск утверждает, что в каждом случае станции Hyperloop с более чем десятком входов-выходов будут расположены в центре города.

Строительством займется The Boring Company И.Маска, который предложил концепцию Hyperloop в 2013 году.

На прошлой неделе американская компания Hyperloop One (бывшая Hyperloop Technologies) сообщила о первом полноценном испытании вакуумной транспортной системы будущего, которое состоялось в мае 2017 года.

Пассажирская капсула смогла набрать скорость в 113 км/ч. На следующем этапе испытаний предполагается развить скорость до 400 км/ч.

Испытания проводились на тестовом участке транспортной системы Hyperloop, построенном в штате Невада в пригороде Лас-Вегаса в апреле 2017 года. Участок Hyperloop, названный DevLoop, построен с расчетом на полный спектр испытаний. Его протяженность составила 500 м, а диаметр - 3,3 м.

В марте 2017 года Hyperloop Transportation Technologies начала сборку первой полномасштабной пассажирской капсулы для Hyperloop. Ее могут показать уже в 2018 году.

В мае 2016 года компания провела первые испытания электромагнитной тележки вакуумного поезда Hyperloop. Тогда тележка разогналась до скорости 168 км/ч. Тест показал, что концепция Hyperloop One работоспособна.





Преимуществом данной технологии, пока не реализованной на практике нигде в мире, является отсутствие необходимости преодолевать трение и встречное сопротивление воздуха, что позволяет развивать скорость до 1100 км в час при минимальных затратах энергии. Поезда Hyperloop планируется использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.