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Первый пикап Mercedes-Benz: пружинная подвеска и дизельный V6
11:08 19.07.2017 |
Компания Mercedes-Benz официально представила первый серийный пикап в своей истории, который получил название X-Class. Модель, концептуальная версия которой дебютировала осенью 2016 года, показали на специальном мероприятии в ЮАР.
Пикап построили на платформе Nissan Navara. Спереди у Mercedes-Benz X-класса установлена подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади - пружинная пятирычажка. На других моделях этого класса сзади установлена рессорная подвеска.
Длина Mercedes-Benz X-Class составляет 5340 миллиметров, ширина - 1920 миллиметров, а высота - 1819 миллиметров. Колесная база модели равна 3150 миллиметрам, а дорожный просвет - 202 миллиметрам.
Длина грузовой платформы пикап - 1587 миллиметров, ширина - 1560 миллиметров, а высота - 474 миллиметра. Заявленная максимальная грузоподъемность X-класса составляет 1042 килограмма.
Изначально модель будет предлагаться с двумя четырехцилиндровыми турбодизелями. Рабочий объем каждого из них составляет 2,3 литра. Модификация X 220d получит агрегат с одной турбиной. Отдача этого мотора - 163 лошадиные силы (403 Нм). Мотор версии X 250d укомплектован двумя турбинами и выдает 190 сил (450 Нм).
Позже в гамме появится дизельный двигатель 3.0 V6. Его отдача составит 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. На некоторых рынках, например, в Дубае и Морокко, будет еще и X-класс с бензиновым мотором мощностью 165 сил.
Для модели также предложат две системы полного привода 4Matic. Машины с 2,3-литровыми дизелями оснастят подключаемым вариантом, тогда как топовая версия с V6 получит постоянный полный привод.
Продажи Mercedes-Benz X-Class в Европе начнутся в ноябре. В начале 2018 года пикап выйдет на рынки ЮАР и Австралии, а в начале 2019-го - Аргентины и Бразилии. Цены на пикап в Германии будут начинаться с 37 294 евро.
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