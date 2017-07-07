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Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами
09:46 07.07.2017 |
Концерн Volkswagen планирует использовать на своих будущих моделях «электронный» механизм рулевого управления, в котором отсутствует механическая связь между рулем и колесами. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на неназванного топ-менеджера немецкого производителя.
Похожая система рулевого управления уже используется на автомобилях Infiniti. Так, на семействе Q50 механическая связь между рулем и колесами все же есть, но появляется она только в экстренной ситуации при отказе электроники.
В штатном режиме кулачковая муфта, соединяющая два конца рулевого вала, размыкается, а управление колесами осуществляется при помощи электромотора. Контролируют работу три одинаковых электронных блока, что должно стать гарантией отказоустойчивости.
Деталей о будущей системе «Фольксвагена» пока нет. Ожидается, что впервые «электронное» рулевое управление появится на «Гольфе» следующего поколения. Позже его начнут устанавливать и на другие модели, включая электрокары.
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