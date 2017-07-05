Компания Volvo решилась на полную электрификацию модельного ряда

С 2019 года каждая модель Volvo будет оснащаться электродвигателем. Это решение, согласно сообщению компании, знаменует собой конец эпохи автомобилей, которые оснащаются исключительно двигателями внутреннего сгорания.

В рамках новой стратегии у всех моделей шведской марки появится либо полностью электрическая версия, либо гибридная модификация. По словам главы шведской марки Хокана Самуэльссона, такое решение в первую очередь вызвано запросами клиентов Volvo.

С 2019 по 2021 годы компания планирует выпустить пять электромобилей. Три из них выйдут под брендом Volvo, еще две войдут в линейку моделей Polestar. В июне текущего года стало известно, что тюнинг-подразделение фирмы, которое занималось подготовкой «заряженных» машин, станет отдельным производителем «горячих» электрокаров.

Помимо полностью электрических автомобилей, Volvo выпустят ряд бензиновых и дизельных гибридов с возможностью подзарядки от внешней сети. Кроме того, появятся «мягкие» подключаемые гибриды. Эти машины получат силовую установку с 48-вольтовой сетью и небольшим электромотором. Дополнительных подробностей о них пока нет.

Подобными системами сейчас занимаются в Audi. В случае с немецкой маркой технология mild hybrid включает в себя 48-вольтовую сеть, систему рекуперации энергии, батарею и ременной стартер-генератор. По сути, система представляет собой «старт-стоп» следующего поколения: автомобиль копит электроэнергию и при любой возможности идет накатом. При этом система позволяет быстро и почти незаметно запускать ДВС.

В Volvo отметили также, что к 2025 году марка планирует иметь «климатически нейтральное производство».