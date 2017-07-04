Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»

Компания Porsche представила самый мощный и экстремальный 911-й за всю свою историю - GT2 RS нового поколения. Премьера модели состоялась на Фестивале скорости в британском Гудвуде.

Заднеприводный суперкар оснащается 700-сильной битурбо «шестеркой» объемом 3,8 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Агрегат построен на базе 580-сильного мотора версии Turbo S, однако RS-ки используются другие нагнетатели, модернизированная система охлаждения и титановая выпускная система, которая весит на семь килограммов меньше, чем у обычного «Турбо».

Кроме того, в мотор добавлена система впрыска воды во впускной коллектор, которая увеличивает мощность, улучшает процесс сгорания топлива и снижает температуру воздуха на впуске. Для нее подготовлен отдельный пятилитровый бак (в багажнике спереди), которого, как сообщалось ранее, хватит на три быстрых круга на Нюрбургринге.

С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 2,8 секунды - на 0,1 секунды быстрее Turbo S. Максимальная скорость - 340 километров в час.

Передние крылья, крышка багажного отсека, корпуса зеркал заднего вида, ламели вентиляционных отверстий колесных ниш и задние боковые воздухозаборники изготовлены из карбона, а крыша - из магния. При этом суперкар весит 1470 килограммов - на 100 килограммов тяжелее предшественника.





Снизить массу на 30 килограммов можно за счет опционального пакета Weissach. С ним автомобиль получит карбоновую крышу, стабилизаторы и соединительные тяги передней и задней подвески, а также магниевые колеса и полукаркас безопасности в салоне, установленный вместо задних кресел. Стоимость набора - более 30 тысяч долларов.





Кроме того, суперкар получил гоночную подвеску, полноуправляемое шасси, карбон-керамические тормоза (в базовой комплектации), дифференциал со стопроцентной блокировкой, перенастроенную систему стабилизации со спорт-режимом, 20-дюймовые диски спереди и 21-дюймовые сзади (покрышки размерности 265/35 и 325/30 соответственно).

Вместе с опциональным пакетом Chrono владелец суперкара получит лэптриггер. Он устанавливается рядом с линией старта-финиша и позволяет с помощью специального приложения точно измерять время прохождения круга.

Покупатели суперкара также смогут заказать эксклюзивные наручные часы с механизмом, который впервые самостоятельно разработало подразделение Porsche Design. Хронограф имеет корпус из титана, карбоновый циферблат, ротор подзавода из вольфрама, который выглядит, как колесный диск 911 GT2 RS. Стоимость часов - 9450 евро.

Новинка обойдется минимум в 285 220 евро. Ранее предполагалось, что всего будет выпущено 1000 экземпляров модели, однако эта информация не подтвердилась.