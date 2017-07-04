Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 22:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»
11:54 04.07.2017 |
Компания Porsche представила самый мощный и экстремальный 911-й за всю свою историю - GT2 RS нового поколения. Премьера модели состоялась на Фестивале скорости в британском Гудвуде.
Заднеприводный суперкар оснащается 700-сильной битурбо «шестеркой» объемом 3,8 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Агрегат построен на базе 580-сильного мотора версии Turbo S, однако RS-ки используются другие нагнетатели, модернизированная система охлаждения и титановая выпускная система, которая весит на семь килограммов меньше, чем у обычного «Турбо».
Кроме того, в мотор добавлена система впрыска воды во впускной коллектор, которая увеличивает мощность, улучшает процесс сгорания топлива и снижает температуру воздуха на впуске. Для нее подготовлен отдельный пятилитровый бак (в багажнике спереди), которого, как сообщалось ранее, хватит на три быстрых круга на Нюрбургринге.
С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 2,8 секунды - на 0,1 секунды быстрее Turbo S. Максимальная скорость - 340 километров в час.
Передние крылья, крышка багажного отсека, корпуса зеркал заднего вида, ламели вентиляционных отверстий колесных ниш и задние боковые воздухозаборники изготовлены из карбона, а крыша - из магния. При этом суперкар весит 1470 килограммов - на 100 килограммов тяжелее предшественника.
Снизить массу на 30 килограммов можно за счет опционального пакета Weissach. С ним автомобиль получит карбоновую крышу, стабилизаторы и соединительные тяги передней и задней подвески, а также магниевые колеса и полукаркас безопасности в салоне, установленный вместо задних кресел. Стоимость набора - более 30 тысяч долларов.
Кроме того, суперкар получил гоночную подвеску, полноуправляемое шасси, карбон-керамические тормоза (в базовой комплектации), дифференциал со стопроцентной блокировкой, перенастроенную систему стабилизации со спорт-режимом, 20-дюймовые диски спереди и 21-дюймовые сзади (покрышки размерности 265/35 и 325/30 соответственно).
Вместе с опциональным пакетом Chrono владелец суперкара получит лэптриггер. Он устанавливается рядом с линией старта-финиша и позволяет с помощью специального приложения точно измерять время прохождения круга.
Покупатели суперкара также смогут заказать эксклюзивные наручные часы с механизмом, который впервые самостоятельно разработало подразделение Porsche Design. Хронограф имеет корпус из титана, карбоновый циферблат, ротор подзавода из вольфрама, который выглядит, как колесный диск 911 GT2 RS. Стоимость часов - 9450 евро.
Новинка обойдется минимум в 285 220 евро. Ранее предполагалось, что всего будет выпущено 1000 экземпляров модели, однако эта информация не подтвердилась.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС
|Создателей автобуса, под которым могут ездить автомобили, подозревают в мошенничестве
|Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?