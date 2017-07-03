В новой Audi A8 появится массаж ног

Компания Audi распространила очередной тизер A8 следующего поколения. Ролик посвящен удлиненной версии седана и одной из новых функций - четырехдверка получит функцию массажа ног для задних пассажиров.

Судя по видео, речь идет о массаже ступней. Для этого в спинке переднего сиденья предусмотрена специальная секция, скрывающаяся за откидной подставкой для ног. В ролике показан также сенсорный дисплей-планшет на втором ряду, с помощью которого можно активировать функцию. Он будет съемным - на консоли расположена кнопка для его извлечения.

При этом рядом с тачскрином установлен блок управления электроприводом задних кресел.





Премьера A8 нового поколения состоится 11 июля на саммите марки в Барселоне. Ранее стало известно, что седан будет оснащаться активной пневматической подвеской без стабилизаторов поперечной устойчивости, но с четырьмя электромоторами. Кроме того, он обзаведется полноуправляемым шасси.

В его моторную гамму войдут бензиновые моторы от шести до двенадцати цилиндров, различные дизельные агрегаты и гибридная силовая установка. Вместе с новинкой «Ауди» начнет выпуск системы mild hybrid (MHEV), где применена 48-вольтовая сеть.

В оснащение четырехдверки войдет также автопилот. Автомобиль сможет сам разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 километров в час. Появится и автопарковщик, который способен припарковать машину без присутствия человека за рулем.