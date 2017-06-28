Первый электрокар Aston Martin пойдет в серию через два года

Компания Aston Martin объявила о запуске серийного производства первого электрокара в 2019 году. Им станет электрическая версия модели Rapide (с названием RapidE), которая выйдет тиражом в 155 экземпляров.

Примечательно, что ограниченная серия представляет собой треть от того количества электрокаров, которое планировалось изначально. Это обусловлено выходом из проекта китайского конгломерата LeEco, о чем стало известно за день до сообщения «Астона» о выпуске RapidE.

Ранее в 2017 году сообщалось, что китайцы намерены подготовить для британской марки электрическую силовую установку и батареи. Одновременно с этим в LeEco занимались дочерней американской фирмой Faraday Future, которая позиционируется как конкурент «Теслы». В начале 2017-го она представила 1050-сильный кроссовер FF 91.

Предполагалось, что LeEco построит для Faraday Future инженерный центр и завод в Калифорнии стоимостью около миллиарда долларов. Однако весной текущего года стало известно, что от строительства решено отказаться (Faraday Future будет развивать предприятие в Неваде). Это и выход из проекта Aston Martin было вызвано финансовыми трудностями LeEco.

Электромобиль RapidE будут выпускать в Великобритании. Батареи для него разработает фирма Williams Advanced Engineering - это часть Williams Group, в которую входит также команда Williams Формулы-1. Дополнительных сведений о начинке модели пока нет. По неофициальным данным, новинка получит два электромотора суммарной мощностью под тысячу сил.

Aston Martin начнет прием заказов на электрокар уже в следующем месяцев. Его стоимость на домашнем рынке составит примерно 200 тысяч фунтов стерлингов (255 тысяч долларов).