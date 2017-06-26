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Tesla создаст собственный музыкальный сервис
10:26 26.06.2017 |
Компания Tesla изучает возможность создания собственного музыкального онлайн-сервиса. Американский производитель электрокаров уже начал переговоры со звукозаписывающими компаниями. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.
Собеседник издания не уверен, что решение по запуску собственного музыкального сервиса от Tesla носит статус окончательного. В компании агентству заявили, что ее автомобили должны давать «исключительные возможности» своим владельцам, в том числе в выборе музыки, но подтверждать разработку собственного сервиса не стали.
Сейчас в автомобилях компании Tesla используются сторонние музыкальные сервисы. На машинах в Европе, Гонконге и Австралии установлен Spotify, а в США и Канаде - Slacker.
Ранее компания Tesla внедрила в мультимедийные системы своих автомобилей новую функцию, которая позволяет слушать комедийные скетчи. Для этого в Model S и Model X необходимо произнести фразу «Воспроизвести.. [имя комика или название комик-группы]».
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