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Tesla подтвердила ведение переговоров о строительстве завода в Китае
15:41 23.06.2017 |
Tesla подтвердила, что ведёт переговоры с китайским правительством об открытии завода в Шанхае, так как компания намерена выполнить обещание своего генерального директора Элона Маска по увеличению ежегодного производства автомобилей до 500 тысяч к 2018 году.
Официальное подтверждение в форме заявления по электронной почте положило конец месяцам спекуляций по поводу того, что Tesla собирается открыть завод на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Производитель электромобилей, также поставляющий решения для хранения энергии, заявил, что надеется «более чётко определить свои планы по производству электромобилей в Китае к концу года». О переговорах Tesla в Китае впервые сообщило агентство Reuters.
«Tesla глубоко привержена китайскому рынку, и мы продолжаем оценивать возможные места под производственные объекты по всему миру для обслуживания местных рынков, - говорится в заявлении компании. - Хотя мы рассчитываем, что большая часть нашего производства останется в США, нам необходимо создавать местные заводы для обеспечения доступности для рынков, которые они обслуживают».
Теоретически завод в Китае должен помочь Tesla продавать там больше автомобилей. В настоящее время компания при поставке автомобилей в Китай должна выплачивать 25-процентный налог на импортируемые транспортные средства, что, в свою очередь, повышает цену её электромобилей на китайском рынке.
Слухи о предстоящей сделке с Китаем появились в апреле после того, как Маск неожиданно посетил страну, где провёл частную встречу с вице-премьером Ван Яном. За месяц до этого Tesla сообщила, что китайский интернет-гигант Tencent Holdings приобрёл 5-процентную долю в компании за $1,8 млрд.
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