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У Фольксвагена появится электрический спорткар
14:42 23.06.2017 |
В распоряжении нидерландского сайта Groen7 оказался кадр из презентации компании Volkswagen, касающийся развития линейки электрокаров. Помимо уже известных автомобилей, в гамме марки появится модели I.D. Lounge и I.D. AEROe. Причем последняя из них, судя по силуэту, станет спортивным купе.
«Фольксваген» уже представил три прототипа из линейки электрокаров: хэтчбек I.D., минивэн I.D. Buzz и купеобразный кроссовер I.D. Crozz. Все они построены на модульной платформе MEB, разработанной специально для автомобилей с электрическими силовыми установками.
Первым появится хэтчбек - в 2019 году. Он будет предназначен исключительно для европейского рынка, тогда как кроссовер, помимо ЕС, привезут и в Китай. Модели I.D. Lounge и I.D. AEROe планируется продавать в США и КНР, а страны для минивэна пока не объявлены. Он появится самым последним - в 2022 году.
Для электрокаров в Volkswagen пока показали силовые установки мощностью 169, 268 и 302 силы. Ожидается, что такие машины смогут проезжать без подзарядки до 600 километров.
В концерне рассчитывают к 2025 году продавать по миллиону электромобилей ежегодно.
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