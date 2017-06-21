Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров

Бельгийцы Стивен Питерс и Джоери Кулс установили мировой рекорд по дальности поездки на Tesla Model S P100D без подзарядки. Менее чем за сутки они проехали на автомобиле 901,2 километра. Об этом они сообщают в блоге компании Silver Lining.

Для установления рекорда они проложили закольцованный маршрут протяженностью 26 километров по дорогам деревушки Дул в провинции Восточная Фландрия. Чтобы предупредить других участников движения о том, что автомобиль участвует в эксперименте, на заднее стекло была наклеена большая табличка c надписью «Test». Как выяснили Питерс и Кулс, наибольшую экономичность силовая установка Model S показывает при скорости 40 километров в час. Поэтому они старались придерживаться этой скорости весь маршрут.

В итоге заряда аккумулятора хватило на 23 часа 45 минут. Силовая установка израсходовала 97,4 киловатт-часа энергии, а средний расход составил 108 ватт-час на километр.

Tesla Model S P100D оснащается набором батарей емкостью 100 киловатт-часов. С места до 96 километров в час такая машина с активированным режимом максимальной производительности Ludicrous разгоняется за 2,5 секунды. В прошлом году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) подтвердило, что запас хода электромобиля составляет 315 миль (507 километров).