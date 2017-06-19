Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности

Роскошный седан Audi A8 нового поколения уже в стандартной комплектации будет предлагаться с электрической силовой установкой. Производитель из Ингольштадта поведал об особенностях работы этой системы.

В составе нового седана двигатель внутреннего сгорания будет оборудоваться технологией Mild Hybrid. Основой послужит 48-вольтовая электрическая система, которая в автомобиле Audi A8 следующего поколения впервые используется в качестве основной бортовой сети.

Система привода с технологией Mild Hybrid включает в себя два основных компонента: это 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом (BAS) и литий-ионная батарея в багажном отделении, обладающая ёмкостью 10 А·ч.

Система Mild Hybrid позволяет машине переходить на бесшумный режим движения накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. С полностью отключённым двигателем внутреннего сгорания и нулевыми выбросами автомобиль способен продолжать движение до 40 секунд. Как только водитель снова нажимает на педаль газа, стартер BAS быстро и мягко запускает ДВС.

Благодаря Mild Hybrid функция «старт-стоп» в Audi A8 выведена на новый уровень. Если дорога свободна, стартер BAS мгновенно запускает двигатель внутреннего сгорания, динамично разгоняя автомобиль. Кроме того, реализована функция упреждающего комфортного пуска: как только впереди идущий автомобиль начинает движение, мотор Audi A8 запускается, даже если ещё нажата педаль тормоза. В этом случае стратегия управления исходит из предположения, что водитель последует за транспортным потоком.

Новый седан использует сложные алгоритмы управления силовой платформой. Система учитывает как маршрутные данные, так и информацию, получаемую от многочисленных датчиков, в число которых входит и фронтальная камера. Анализируя эти данные, компьютер принимает решение о переводе машины в режим движения накатом или рекуперации. Кстати, система рекуперации активируется также и в том случае, когда машина, двигаясь накатом, приближается на опасное расстояние к впереди идущему автомобилю.