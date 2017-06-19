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Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
12:04 19.06.2017 |
Илон Маск на своей страничке в социальной сети Twitter поделился информацией о первом крупном потенциальном заказчике для его нового стартапа The Boring Company.
Маск заявил, что он провел с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти (Eric Garcetti) очень плодотворную и многообещающую беседу на тему создания сети высокоскоростных тоннелей под городом, которая будет использоваться для быстрого перемещения автомобилей и людей.
Насколько продвинулись Маск и Гарсетти в своем разговоре, пока неизвестно, но последний хорошо отзывался о The Boring Company в ходе последнего интервью ABC.
Сам Илон Маск делает акцент на том, что технологии в случае The Boring Company - это самая простая часть задачи. Компании придется получить массу разрешений для создания сети тоннелей под поверхностью огромного мегаполиса, а также убедить в целесообразности воплощения такой идеи многих людей.
Пробки являются довольно большой проблемой Лос-Анджелеса, поэтому власти могут оказаться более сговорчивыми, чем считает Маск.
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