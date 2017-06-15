Jaguar показал грузопассажирский XF

Компания Jaguar официально представила универсал XF Sportbrake нового поколения. Модель поборется за покупателей, например, с грузопассажирскими версиями BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса последних поколений.

Габаритная длина модели составляет 4955 миллиметров, ширина - 1987 миллиметров, а высота - 1496 миллиметров. Колесная база универсала равна 2960 миллиметрам. Универсал BMW 5 серии на 12 миллиметров короче, на 119 миллиметров уже и на два миллиметра выше «Ягуара». Разница в расстоянии между осями составляет 15 миллиметров в пользу немецкого универсала.

Багажный отсек Jaguar XF Sportbrake при поднятых спинках второго ряда кресел составляет 565 литров - на пять литров меньше, чем у BMW. При этом при сложенных спинках (складываются в пропорции 40:20:40) он увеличивается до 1700 миллиметров. Такой же показатель для своего универсала заявляет немецкий автопроизводитель.

Для XF Sportbtrake в Jaguar подготовили четыре дизельных двигателя и два бензиновых. Первые представлены тремя двухлитровым «четверками» мощностью 163, 180 и 240 лошадиных сил, а также трехлитровым V6, отдача которого составляет 300 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Бензиновые агрегаты представлены «турбочетверкой» 2.0 мощностью 250 лошадиных сил (365 Нм), а также двигателем 3.0 V6 с приводным нагнетателем. Отдача этого мотора составляет 380 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

163-сильный дизельный двигатель сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Остальные - только с автоматической трансмиссией. Для четырех модификаций XF Sportbrake также будет доступна система полного привода.

В перечень доступного для Jaguar XF Sportbrake оборудования входят, например, адаптивные амортизаторы, панорамная крыша площадью 1,6 квадратных метра, система ионизации воздуха в салоне, а также система открывания пятой двери при помощи расположенных под задним бампером датчиков.





Новый универсал Jaguar уже доступен для заказа в Великобритании. Цены на модель начинаются с 34 910 фунтов стерлингов.