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Новые снимки автомобиля Tesla Model 3 демонстрируют отсутствие приборной панели и ручку АКПП с режимом автопилота
10:32 13.06.2017 |
Уже в нынешнем году первые автомобили Tesla Model 3 выйдут на дороги. Компания пока официально не раскрывала некоторые детали об этой модели и не показывала салон. Ранние снимки демонстрировали отсутствие панели приборов и наличие огромного горизонтально ориентированного дисплея.
Судя по всему, такими будут и серийные авто. На это указывают снимки, которые кому-то посчастливилось сделать в Калифорнии.
На них можно видеть не только сам автомобиль без всякого камуфляжа, но и его салон.
Как видим, у Model 3 действительно отсутствует панель приборов. Её нет ни на привычном месте, ни посередине торпедо. Вместо этого имеется огромный дисплей. К наличию такого, пусть и иной ориентации, мы уже привыкли по Model S и Model X, но вот отсутствие приборной панели многим может не понравиться.
На то, что это окончательный вариант дизайна косвенно указывает деревянная вставка на всю длину торпедо. Можно предположить, что часть данных будет выводиться на проекционный дисплей, что частично решит вопрос удобства получения основной информации.
Также обращает на себя внимание явно не окончательный вариант рулевого колеса и отсутствие части центрального тоннеля.
Ещё одна очень важная, хотя и неприметная деталь - рычаг АКПП, расположенный на рулевой колонке. Если обратить на него внимание, можно увидеть, что он имеет пять пиктограмм, соответствующих пяти режимам работы: парковка, задний ход, нейтраль, драйв и, судя по всему, автопилот.
Если это особенность не только тестовых образцов, а и серийных авто, то это может означать, что функция автопилота Tesla официально перейдёт из стадии одного из вариантов круиз-контроля в полноценным режим движения.
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