Tesla откажется от аккумуляторных блоков ёмкостью 90 кВт·ч

Компания Tesla, по сообщениям сетевых источников, намерена сократить выбор аккумуляторных блоков для своих электрических автомобилей Model S и Model X.

В марте нынешнего года, напомним, Tesla отказалась от продаж электрокаров с аккумуляторным модулем ёмкостью 60 кВт·ч. Тогда сообщалось, что это решение продиктовано желанием «упростить процесс выбора автомобиля».

После этого покупатели могли выбирать между автомобилями с блоком батарей ёмкостью 75, 90 и 100 кВт·ч. И вот теперь стало известно, что вскоре из перечня опций исчезнут версии с аккумуляторами ёмкостью 90 кВт·ч.

Таким образом, покупатели смогут выбирать между модификациями на 75 и 100 кВт·ч. В случае Model S цена начинается с $69 500 и $97 500 соответственно, в случае Model X - с $82 500 и $99 500.

Приём заказов на машины с блоком аккумуляторов ёмкостью 90 кВт·ч, по имеющейся информации, прекратится уже на этой неделе - 8 июня. Tesla полагает, что изменения сделают выбор автомобиля ещё проще.

Отметим, что производство электромобилей Tesla достигло рекордного объёма. За первые три месяца текущего года был поставлен в общей сложности 25 051 экземпляр Model S и Model X, что на 64 % больше по сравнению с первой четвертью 2016-го. Уже в июле будет начато производство «народного» электромобиля Model 3, на который получено более 400 тыс. предварительных заказов.