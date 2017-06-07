Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 06:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Tesla откажется от аккумуляторных блоков ёмкостью 90 кВт·ч
11:46 06.06.2017 |
Компания Tesla, по сообщениям сетевых источников, намерена сократить выбор аккумуляторных блоков для своих электрических автомобилей Model S и Model X.
В марте нынешнего года, напомним, Tesla отказалась от продаж электрокаров с аккумуляторным модулем ёмкостью 60 кВт·ч. Тогда сообщалось, что это решение продиктовано желанием «упростить процесс выбора автомобиля».
После этого покупатели могли выбирать между автомобилями с блоком батарей ёмкостью 75, 90 и 100 кВт·ч. И вот теперь стало известно, что вскоре из перечня опций исчезнут версии с аккумуляторами ёмкостью 90 кВт·ч.
Таким образом, покупатели смогут выбирать между модификациями на 75 и 100 кВт·ч. В случае Model S цена начинается с $69 500 и $97 500 соответственно, в случае Model X - с $82 500 и $99 500.
Приём заказов на машины с блоком аккумуляторов ёмкостью 90 кВт·ч, по имеющейся информации, прекратится уже на этой неделе - 8 июня. Tesla полагает, что изменения сделают выбор автомобиля ещё проще.
Отметим, что производство электромобилей Tesla достигло рекордного объёма. За первые три месяца текущего года был поставлен в общей сложности 25 051 экземпляр Model S и Model X, что на 64 % больше по сравнению с первой четвертью 2016-го. Уже в июле будет начато производство «народного» электромобиля Model 3, на который получено более 400 тыс. предварительных заказов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему самонадеянные начальники стали нежеланны
|Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей
|13 плохих привычек неэффективных людей
|Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580
|Google повысила точность распознавания английской речи до уровня человеческих возможностей
|SpaceX впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с грузом для МКС
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0