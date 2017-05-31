В Porsche отказались продавать машины спекулянтам

Porsche 911 R

Руководство компании Porsche недовольно тем фактом, что некоторые клиенты покупают редкие автомобили марки только для того, чтобы выгодно их перепродать. Поэтому в компании не собираются включать таких людей в списки потенциальных покупателей новых эксклюзивных спорткаров. Об этом со ссылкой на руководителя подразделения Porsche GT Андреса Пренингера сообщает Car and Driver.

«Если вы перепродаете автомобили, то вполне понятно, что мы не включим вас в список потенциальных покупателей наших следующих новинок, если спрос будет превышать предложение. Это не наказание, а наша стратегия: мы поставляем машины клиентам, которые действительно будут использовать их по назначению. Мне это кажется весьма справедливым», - заявил Пренингер.

Глава Porsche GT отметили также, что автопроизводитель следит за своими автомобилями и знает, кто занимается перепродажей. По словам Пренингера, это становится возможным из-за небольшого объема производства.

Один из случаев, про которые говорил Пренингер - перепродажа 911 R. В апреле 2016 года на продажу на eBay выставили один из 991 экземпляров 500-сильного купе по цене 1,1 миллиона евро. При этом базовая стоимость модели, дебютировавшей за месяц до этого, составляет 189 544 евро.

Со спекулянтами борются не только в Porsche. Так, например, компания Ford заключала с покупателями GT соглашение, согласно которому они не могли перепродать автомобиль сразу после получения ключей, а также должны были использовать его по прямому назначению, а не хранить в гараже.