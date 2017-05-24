В помещениях компании Daimler в Германии прошли обыски

В Германии сотрудники прокуратуры Штутгарта провели во вторник обыски в нескольких зданиях компании Daimler в рамках расследования мошенничества, связанного с возможной манипуляцией объемами эмиссии в машинах Mercedes с дизельным двигателем.

Как сообщает Би-Би-си, немецкого автопроизводителя также обвиняют в том, что его реклама вводила покупателей в заблуждение.

Автопроизводители во всем мире сталкиваются с все более пристальным вниманием контрольных органов после разразившегося в 2015 году в США скандала вокруг компании Volkswagen.

Компания созналась в использовании секретного программного обеспечения, манипулировавшего объемами выбросов в атмосферу во время тестов.

Эта уловка позволила компании продавать машины, выбрасывавшие в атмосферу в десятки раз больше вредных веществ, чем было разрешено.

Daimler, сообщивший об обысках в своем официальном пресс-релизе, отказался разъяснить подробности проверки и лишь заявил, что полностью сотрудничает с органами юстиции.

Прокуратура Штутгарта сообщила, что в обысках участвовали 23 прокурора и еще примерно 230 сотрудников, включая полицейских и следователей.

Обыску подверглись 11 помещений компании Daimler в Берлине, а также в землях Саксония, Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг.

Как сообщается в заявлении прокуратуры, обыски были проведены в отношении "известных и неизвестных сотрудников Daimler, подозреваемых в мошенничестве и вводящей в заблуждение рекламе, связанными с манипуляциями выхлопов автомобилей с дизельными двигателями".

Следствие в отношении сотрудников компании Daimler, владеющей маркой Mercedes-Benz, началось в марте.

В центре расследования - устройство, контролирующее выхлопные газы. Компания заявляет, что его цель - защита некоторых деталей мотора.

В апреле компания предупредила, что власти США провели проверки дизельных двигателей Mercedes-Benz на предмет загрязнения ими атмосферы. Проверки, призналась компания, могут привести к отзыву автомобилей и крупным штрафам.

В мае Daimler отказался от своих планов добиваться от американских властей разрешения на продажу в США дизельных моделей Mercedes-Benz 2017 года выпуска.