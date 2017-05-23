Джим Хэкетт назначен исполнительным директором Ford

Новым президентом и исполнительным директором американской автомобилестроительной корпорации Ford назначен 62-летний Джим Хэкетт. Он сменил на этих должностях 56-летнего Марка Филдса, который ушел в отставку после 28 лет работы в компании, из которых три года он был президентом и исполнительным директором. Об этом официально объявила компания.

"Мы двигаемся с позиции силы по пути трансформации и подготовки Ford к будущему", - заявил председатель правления и совета директоров концерна Билл Форд. Он назвал Хэкетта "верным выбором на роль руководителя компании на время этапа трансформации автомобильной промышленности". "Это подлинный провидец, который обладает уникальным и ориентированным на человека подходом к руководству в области развития нашей культуры, продукции и услуг, призванных раскрыть истинный потенциал наших сотрудников и бизнеса", - отметил Форд.

Он назвал главными новыми направлениями развития компании шлифовку качества операционной деятельности, модернизацию бизнеса и преобразование компании с учетом возникающих новых вызовов. Форд также объявил о назначении Джима Фарли, Джо Хенрикса и Рэя Дея, которые соответственно займут должности вице-президентов и исполнительных вице-директоров таких подразделений компании, как "Глобальные рынки", "Глобальные операции" и Ford Smart Mobility.

Последнее подразделение занимается инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств. До сих пор его возглавлял Хэкетт.

Разработка технологий автопилотного передвижения является перспективным направлением развития автомобилестроения. Несколько технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные беспилотные автомобили, которые можно было бы массово использовать в США. В их числе Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Tesla, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие. В нескольких американских штатах такие машины уже испытывают.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, причиной перестановок стала утрата доверия совета директоров на фоне снижения котировок акций компании на фондовом рынке на 40% (до $11 за акцию) за три года руководства Филдса. После первых новостей о перестановках в руководстве автогиганта котировки его ценных бумаг возросли на 2,3%.