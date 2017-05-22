Гендиректора Ford уволят в связи с утратой доверия

В компании Ford решили сменить генерального директора. По информации Forbes, Марк Филдс будет уволен в связи с утратой доверия председателя совета директоров концерна Билла Форда. Официальное объявление об этом должно появиться в ближайшее время.

Согласно источникам Forbes, нынешнее состояние компании вызывает опасения у совета директоров. Филдсу якобы не удалось сплотить сотрудников Ford вокруг общей цели и выстроить стратегию развития. Его место займет Джеймс Хакетт - глава дочерней фирмы Ford Smart Mobility LLC.

Вместе с Филдсом Ford покинет вице-президент по связям с общественностью Рэй Дэй. Его сменит Марк Труби, ныне занимающий аналогичную должность в подразделении «Форда» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Марк Филдс занял должность генерального директора марки в середине 2014 года. Цена акций Ford за время его работы упала на 40 процентов.

Ранее стало известно, что компания уволит каждого десятого сотрудника - около 20 тысяч человек. Таким образом концерн рассчитывает снизить расходы на три миллиарда долларов в год.

Вместе с тем в 2017 году Ford уступил «Тесле» второе место по уровню капитализации среди американских автоконцернов (первое занимает GM). Рыночная стоимость производителя электрокаров выросла до 48,7 миллиарда долларов против 45,6 миллиарда у «Форда».