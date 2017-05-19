Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов

Грузовое подразделение марки Volvo приступило к испытаниям беспилотного мусоровоза. Тесты проводятся совместно со шведской компанией Renova, занимающейся утилизацией отходов. Они продлятся до конца 2017 года.

Когда автомобиль впервые попадает на незнакомую улицу, им необходимо управлять вручную. При этом система автопилота запоминает маршрут движения и места, около которых находятся мусорные баки.

В следующий раз водитель сможет вылезти из кабины уже на первой точке остановки, запустить автономное управление и заняться уборкой мусора. При этом от бака к баку автомобиль передвигается задним ходом, самостоятельно объезжая препятствия и припаркованные машины.

«За счет того, что машина едет задним ходом, водитель постоянно находится рядом с отсеком уплотнителя отходов, и ему не приходится каждый раз ходить от задней части кузова до кабины и обратно», - говорят в компании Renova. При этом грузовик оборудован специальные сенсорами, которые немедленно остановят машину в случае опасности.

В прошлом году Volvo начала тесты беспилотных самосвалов под землей. Для доказательства того, что подобные машины безопасны, технический директор шведской марки Торбьорн Хольстрем встал на пути 18-тонного грузовика, дождавшись пока тот самостоятельно не остановится.