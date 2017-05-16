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Enel и Nissan запускают проект двухстороннего использования электромобилей
12:35 15.05.2017 |
Компании Nissan и Enel объявили о ряде совместных инициатив по продвижению концепции двухстороннего использования электромобилей - системы V2G (Vehicle to Grid).
Технология V2G позволяет отдавать накопленную в аккумуляторной батарее электромобиля или гибрида энергию обратно в сеть. У владельцев автомобилей с технологией V2G есть возможность продавать электроэнергию в часы, когда машина не используется, и заряжать автомобиль в часы, когда электроэнергия дешевле.
Таким образом, электроэнергия перемещается от аккумулятора электромобиля до общей энергосети в обоих направлениях. Технология V2G способна повысить производительность электроэнергетической отрасли и создать дополнительный источник дохода для владельцев транспорта с электрическими и гибридными силовыми установками.
Совместно с Nissan компания Enel запустила в Дании первый в мире полностью коммерческий центр V2G - в местной компании Frederiksberg Forsyning. Эта фирма закупила десять фургонов Nissan e-NV200 с нулевым уровнем выброса вредных веществ и установила зарядные устройства V2G.
Ещё одна инициатива реализуется в Италии. Здесь стартует пилотный проект корпоративного каршеринга электромобилей и устанавливаются зарядные станции V2G в штаб-квартире Итальянского Технологического Института (IIT) в Генуе. Правда, поначалу эти установки будут работать только в одном направлении - на подзарядку электромобилей. Они станут объектами экспериментального проекта на период ожидания разработки нормативной базы для использования зарядных станций V2G в Италии.
Наконец, Nissan и Enel планируют реализовать масштабный проект в Великобритании, где будут размещены 100 станций V2G.
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