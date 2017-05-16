Toyota профинансирует создание летающего автомобиля

Японский автопроизводитель Toyota согласился выделить 40 млн иен (более 350 тысяч долларов) на проект Skydrive по созданию летающего автомобиля. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает журнал Nikkei Asian Review.

Разработчики из группы Cartivator планируют создать тестовый прототип такой машины к концу 2018 года, отмечает издание.

Согласно их задумке, автомобиль габаритами 2,9 на 1,3 метра будет оснащен тремя колесами и четырьмя пропеллерами. Предполагается, что он сможет подниматься на расстояние до 10 метров над землей и летать со скоростью до 100 км/ч, а на дороге разгоняться до 150 км/ч.