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Ford задумал перенести управление коробкой передач на руль
10:00 15.05.2017 |
Ford запатентовал новый вид селектора трансмиссии - в компании задумали полностью перенести управление автоматической коробкой передач на руль. Функции традиционного рычага здесь выполняют всего две кнопки.
Расположенная справа клавиша отвечает только за включение «драйва», при этом на левую кнопку приходятся функции включения нейтрали, задней передачи и «паркинга». Согласно описанию патента, схем взаимодействия с ней может быть несколько.
Первый вариант предполагает следующее: одно касание включает режим N, второе - P, а третье - задний ход. Во второй схеме все режимы переключаются бесконечно, водитель должен прекратить нажимать на кнопку тогда, когда он увидит на приборной панели нужный сигнал.
Третий вариант похож на первый, однако задний ход тут включается в том случае, если водитель будет несколько секунд держать кнопку нажатой. При этом разработчики придумали схему защиты от случайного переключения коробки передач в другой режим. Во-первых, клавиши будут срабатывать только одновременно с нажатой педалью тормоза, а во-вторых - левая кнопка не будет реагировать на повторное нажатие после попытки включить какой-либо режим. Водителю потребуется задействовать правую клавишу для сброса алгоритма.
По мнению «Форда», перенос селектора трансмиссии на руль позволит во многом изменить привычную архитектуру салона. Заявка на патент была подана компанией еще два года назад, однако опубликован он был только 11 мая 2017 года. Когда компания планирует применить такую систему в своих машинах - не сообщается.
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